Venez découvrir et déguster la cuisine du Moyen-Âge dans un site d’exception Palais des Evêques Saint-Lizier samedi 20 septembre 2025.

Tarif unique de 6€ incluant la visite du site. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dégustation médiévale au Palais des Évêques de Saint-Lizier

Plongez dans les saveurs oubliées du Moyen Âge grâce à un atelier sensoriel original et gourmand !

Venez découvrir :

les épices et aromates qui enchantaient les palais médiévaux,

les savoir-faire culinaires d’antan,

les liens entre cuisine, diététique, religion, saisons et convivialité.

Un véritable voyage gustatif et culturel où se mêlent plaisir, partage et histoire.

✨ Et pour les plus curieux… quelques gourmandises à déguster !

Palais des Evêques Route de Montjoie, 09190 Saint-Lizier, France Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie 0561048186 https://www.saint-lizier.com/loisirs Le musée conserve des objets de valeurs ayant appartenu aux évêques de Cousserans.

La visite du Palais des Évêques, tour à tour évêché, prison ou encore asile d’aliénés, vous dévoilera l’histoire du Couserans et l’évolution du site grâce à une muséographie moderne ! Découvrez le trésor monétaire et ses 13 000 pièces, les maquettes et dispositifs interactifs, l’histoire psychiatrique du lieu et les nouveaux objets sortis des réserves pour l’occasion. Parking à proximité

L’atelier sensoriel nous parle de saveurs, de goûts, d’épices et d’aromates, de savoir-faire, mais aussi de diététique, de voyage, de religion, de saison, de convivialité, de plaisir, de partage et d…

©CauseriesCulinaires