Venez découvrir Idemia pour la semaine de l’industrie Idemia Fontaine-lès-Dijon lundi 17 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Venez explorer la personnalisation des cartes bancaires aux côtés de nos équipes Idemia. Nous produisons pour plusieurs clients et pour le monde entier. Découvrez nos produits, nos technologies, nos métiers et nos ateliers de production à travers une visite du site.

Le site de Fontaine-lès-Dijon dépend de la convention collective SYNTEC.

Idemia 14 rue des Cortots 21121 Fontaine-Lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « alicia.philipot@idemia.com »}]

