Venez découvrir la Banque de France de Reims et ses locaux historiques Banque de France Reims

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire indiqué. Munissez-vous de votre billet d’inscription et d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir la Banque de France de Reims et ses locaux historiques.

Participez gratuitement à une visite guidée des locaux, incluant la caisse, suivie d’un temps de visite libre pour explorer l’histoire et les missions de la Banque de France au travers d’ateliers ludiques et dialoguer avec nos spécialistes.

Nous serons ravis de vous accueillir et de partager avec vous un moment unique au cœur d’une institution clé de la République.

Attention : le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Banque de France 1 Place de l’Hôtel de Ville, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ouverture-de-la-banque-de-france-de-reims-jep-2025 »}] Institution de la République indépendante de l’État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier. Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d’intérêt général au profit des acteurs publics ou privés.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Banque de France