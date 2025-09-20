Venez découvrir la chapelle Sainte-Juste-et-Sainte-Ruffine ! Chapelle Sainte-Juste-et-Sainte-Ruffine Prats-de-Mollo-la-Preste

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Édifiée au XVIIᵉ siècle, cette charmante chapelle vous dévoilera son histoire et ses trésors : peintures et vitraux signés par l’artiste Jean Lareuse, qui donnent à ce lieu tout son éclat.

Chapelle Sainte-Juste-et-Sainte-Ruffine 66230 Prats de Mollo la Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 39 70 83 La chapelle Saintes-Juste-et-Ruffine est édifiée par un particulier à la fin du XVIIe siècle afin de faciliter l’accès des fidèles aux cérémonies. Située sur l’emplacement présumé du miracle du vin attribué aux saintes patronnes, elle a récemment été décorée par le peintre d’origine pratéenne, Jean Lareuse.

© Vallespir Canigó