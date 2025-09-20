Venez découvrir la cour d’appel de Saint-Denis ! Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

La cour d’appel de Saint-Denis vous ouvre ses portes !

Le 20 septembre 2025, venez découvrir les locaux de la cour d’appel de Saint-Denis. Au programme :

Des visites commentées par les acteurs de la justice ;

Des expositions ;

Des projections.

Une nouvelle fois, la cour d’appel de Saint-Denis s’associe au tribunal administratif et à la chambre régionale des comptes pour vous proposer un itinéraire 100% juridictions !

Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion 166 rue Juliette Dodu – 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion 02 62 40 58 58 https://www.cours-appel.justice.fr/saint-denis

