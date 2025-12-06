Venez découvrir la crèche de l’église Saint-Hilaire de Mareuil-sur-Aÿ Ruelle Saint-Hilaire Aÿ-Champagne

Venez découvrir la crèche de l’église Saint-Hilaire de Mareuil-sur-Aÿ

Ruelle Saint-Hilaire Eglise Saint-Hialire Aÿ-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-28 17:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Venez découvrir la crèche de l’église Saint-Hilaire de Mareuil-sur-Aÿ

⛪️Les samedis et dimanches de décembre

⏰de 14h30 à 17h30

Par l’Association des Amis de Notre Dame du Gruguet et des Amis de l’égTout public

Venez découvrir la crèche de l’église Saint-Hilaire de Mareuil-sur-Aÿ

⛪️Les samedis et dimanches de décembre

⏰de 14h30 à 17h30

Par l’Association des Amis de Notre Dame du Gruguet et des Amis de l’église Saint-Hilaire

En partenariat avec la paroisse Saint-Vincent du Val d’Or. .

Ruelle Saint-Hilaire Eglise Saint-Hialire Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 80 66 21 15

English : Venez découvrir la crèche de l’église Saint-Hilaire de Mareuil-sur-Aÿ

come and discover the nativity scene at Saint-Hilaire church in Mareuil-sur-Aÿ

saturdays and Sundays in December

?from 2.30pm to 5.30pm

By Association des Amis de Notre Dame du Gruguet et des Amis de l?ég

L’événement Venez découvrir la crèche de l’église Saint-Hilaire de Mareuil-sur-Aÿ Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne