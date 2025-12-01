Venez découvrir la formation financée de préparateur de la déconstruction F/H avec le CLPS #BTP Agence RENNES OUEST Rennes Vendredi 12 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Présentation de la formation financée région de préparateur en déconstruction F/H par le CLPS : démarrage le 12 janvier 2026 au 23 Juillet 2026 – Fortes perspectives d’emploi dans ce secteur !

Objectifs principaux de formation : o Organiser son intervention de déconstruction d'un bâtiment o Réaliser les travaux de curage d'un bâtiment • Le compagnon professionnel en déconstruction, sous les directives de la hiérarchie, en sécurité et dans les règles de l'art, réalise les différentes phases manue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T12:00:00.000+01:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine