Venez découvrir la minoterie des Monards accompagné par un guide ! Minoterie des Monards Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Venez découvrir la minoterie des Monards accompagné par un guide ! Minoterie des Monards Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet dimanche 21 septembre 2025.

Venez découvrir la minoterie des Monards accompagné par un guide ! Dimanche 21 septembre, 14h00 Minoterie des Monards Charente-Maritime

Gratuit. Visites guidées en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de la minoterie des Monards

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir la minoterie des Monards lors d’une visite guidée exceptionnelle !

️ Le propriétaire lui-même vous fera partager l’histoire de ce lieu et son fonctionnement, pour une immersion authentique dans le patrimoine industriel local.

Minoterie des Monards 12 route du littoral, 17120 Chenac Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 07 81 26 20 85 http://larivieredechauvignac.com L’ancienne minoterie se situe sur le port des Monards, au bord de la route du littoral. Elle enjambe la rivière de Chauvignac qui se jette ensuite dans le chenal puis dans l’estuaire de la gironde. Cette rivière, régulée par une série de vannes, franchit la route sous un passage voûté et passe sous le moulin, alimentant sans doute dès le Moyen Âge, un moulin à marée puis un moulin à eau.

Mentionné dès 1530, ce moulin, reconstruit en 1854 qui est surélevé en 1886, devient une minoterie prospère à la fin du XIXe siècle, important des grains et du charbon d’Angleterre, utile au fonctionnement de la machine à vapeur. La minoterie cessera de fonctionner en 1980. Restaurée depuis, par l’actuel propriétaire, elle comprend l’ancien logement patronal, le moulin et l’atelier de fabrication. La plupart des machines installées en 1936 ont été conservées ; broyeurs doubles, convertisseurs doubles, plansichter, bluterie… Parking gratuit sur place.

Visite commentée de la minoterie des Monards

© Robert Hémono