Venez découvrir la préfecture du Tarn lors d’une visite guidée ! Préfecture du Tarn Albi

Venez découvrir la préfecture du Tarn lors d’une visite guidée ! Préfecture du Tarn Albi samedi 20 septembre 2025.

Venez découvrir la préfecture du Tarn lors d’une visite guidée ! Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Préfecture du Tarn Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire. Dans le mail de réservation renseigner obligatoirement : – L’heure de la visite à laquelle vous vous inscrivez – Prénom et nom – Date de naissance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

La préfecture du Tarn vous propose 2 rendez-vous à l’occasion de ce week-end incontournable des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

Deux visites guidées seront organisées le samedi 20 septembre :

● Une de 10h à 11h (animée par l’historien : Gérard Alquier)

● Une de 14h30 à 16h (animée par le chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine – architecte des bâtiments de France, Patrick Gironnet)

Ne ratez pas ces occasions rares de pouvoir découvrir l’histoire et les coulisses de l’Hôtel Carbonel qui abrite la préfecture du Tarn !

Préfecture du Tarn Rue Augustin Malroux, 81013 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie http://www.tarn.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « pref-jep@tarn.gouv.fr »}] Hôpital Saint-Jacques au Moyen Âge, gîte d’étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, il conserve cette vocation jusqu’au XVIIe siècle. Un hôtel particulier est construit au XVIIIe siècle où sont installés les services de l’État et le préfet aux XIXe-XXe siècles. Les plans initiaux sont dus à l’architecte Mariès. Un nouveau corps de bâtiment a été ajouté rue Timbal au XIXe siècle. Entrée par les Lices Georges Pompidou (face au Conseil général).

La préfecture du Tarn vous propose 2 rendez-vous à l’occasion de ce week-end incontournable des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

© DR