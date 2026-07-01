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Venez découvrir la vie des chauves-souris, Gouffre de la Fage, Nespouls

mercredi 29 juillet 2026 · Gouffre de la Fage · Nespouls

Venez découvrir la vie des chauves-souris, Gouffre de la Fage, Nespouls

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Gouffre de la Fage
Adresse
Abîmes de la Fage
Ville
19600 Nespouls
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Venez découvrir la vie des chauves-souris Mercredi 29 juillet, 20h30 Gouffre de la Fage Corrèze

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T20:30:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T20:30:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Gouffre de la Fage Abîmes de la Fage Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Au moment du crépuscule, tout en observant et écoutant les chauves-souris du gouffre, des explications vous seront données par l’animatrice Natura 2000 de cet incroyable site. chauves-souris

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