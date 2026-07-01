Venez découvrir la vie des chauves-souris, Gouffre de la Fage, Nespouls

Informations pratiques

Venez découvrir la vie des chauves-souris Mercredi 29 juillet, 20h30 Gouffre de la Fage Corrèze

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T20:30:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T20:30:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Gouffre de la Fage Abîmes de la Fage Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Au moment du crépuscule, tout en observant et écoutant les chauves-souris du gouffre, des explications vous seront données par l’animatrice Natura 2000 de cet incroyable site. chauves-souris