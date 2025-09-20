Venez découvrir l’abbaye d’Asnières Abbaye d’Asnières – CIZAY LA MADELEINE 49700 Cizay-la-Madeleine

Tarif 6€ adulte / gratuité enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T18:+

Evocation de l’histoire de l’abbaye et son évolution architecturale

Abbaye d'Asnières – CIZAY LA MADELEINE
Impasse bernard de Tiron
49700 Cizay-la-Madeleine
Maine-et-Loire
Pays de la Loire

Visite libre de l'abbaye d'Asnières
Tarif réduit JEP : 5€/pers. gratuit moins de 18 ans

isabelle SUGUENOT Propriétaire