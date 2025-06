VENEZ DÉCOUVRIR L’ART DU MODELAGE – L’ATELIER D’ADEILHAC Lussan-Adeilhac 29 juin 2025 14:00

Haute-Garonne

Prochain stage le samedi 29 juin et mercredi 16 juillet

Venez découvrir l’art du modelage ?

L’Atelier d’Adeilhac vous acceuille, dans un écrin de verdure au cœur du Comminges,

face aux Pyrénées, pour des stages de sculpture accessibles à tous.

Débutants, passionnés ou curieux, laissez-vous guider dans un atelier dynamique et bienveillant.

Libérez votre imagination et apprenez à donner forme à vos idées.

Les stages se déroulent dans mon atelier durant les week-ends et en semaine

d’avril à septembre, y compris pendant les vacances scolaires.

Attention places limitées par atelier

Minimum 4 maximum 7 personnes. Réservez vite !

Chacun vient avec une ou plusieurs photos, idealement sur papier, du sujet qu’il souhaite réaliser

English :

Next courses Saturday, June 29 and Wednesday, July 16

German :

Nächstes Praktikum am Samstag, 29. Juni und Mittwoch, 16. Juli

Italiano :

Il prossimo corso si terrà sabato 29 giugno e mercoledì 16 luglio

Espanol :

Próximo curso el sábado 29 de junio y el miércoles 16 de julio

