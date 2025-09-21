Venez découvrir le bureau de Mr Le Maire hôtel de ville de la ciotat La Ciotat

Venez découvrir le bureau de Mr Le Maire hôtel de ville de la ciotat La Ciotat dimanche 21 septembre 2025.

Venez découvrir le bureau de Mr Le Maire Dimanche 21 septembre, 09h00 hôtel de ville de la ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Vue imprenable sur la plus belle baie du monde et sur le chantier naval avec en toile de fond les Trois secs. Construit entre 1976 et 1978, à l’origine bureaux et direction des chantiers navals, la commune a racheté le bâtiment en 1990 pour le transformer en Hôtel de Ville.

hôtel de ville de la ciotat Rond point des messageries maritimes 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://app.novagouv.fr/form_dev/a01f8e966e06844928f9dc05e4ff7e87 »}]

Vue imprenable sur la plus belle baie du monde et sur le chantier naval avec en toile de fond les Trois secs. Construit entre 1976 et 1978, à l’origine bureaux et direction des chantiers navals, la a…

Ministère de la Culture