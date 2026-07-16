Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest!, Campus SNCF Réseau, Saint-Priest

Informations pratiques

Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest! Samedi 19 septembre, 09h30 Campus SNCF Réseau Métropole de Lyon

Inscription sur https///affluences.com à partir du 03 septembre 2026. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Attention conditions d’accès différentes selon les ateliers (Age, tenue, etc.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le campus de formation SNCF réseau vous propose de découvrir ses installations sur lesquelles les salariés de SNCF Réseau viennent se former:

les simulateurs de conduite

les installations de signalisation ferroviaire

les simulateurs de poste d’aiguillage

les caméras de réalité virtuelle pour les formations des trains

Campus SNCF Réseau 20 rue Pierre Semard – 69800 Saint Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com »}] Campus SNCF Réseau Gare de Saint Priest à 10 mn

Venez découvrir les métiers de SNCF Réseau!

©SNCF Reseau