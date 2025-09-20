Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest! Campus SNCF Réseau Saint-Priest

Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest! Campus SNCF Réseau Saint-Priest samedi 20 septembre 2025.

Inscription sur https///affluences.com à partir du 02 septembre 2025. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir les métiers de SNCF Réseau

Le campus de formation SNCF réseau vous propose de découvrir ses installations sur lesquelles les salariés de SNCF Réseau viennent se former:

les simulateurs de conduite

les installations de signalisation ferroviaire

les simulateurs de poste d’aiguillage

les caméras de réalité virtuelle pour les formations des trains

Campus SNCF Réseau 20 rue Pierre Semard – 69800 Saint Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Gare de Saint Priest à 10 mn

©SNCF Réseau