Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest! Campus SNCF Réseau Saint-Priest
Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest! Campus SNCF Réseau Saint-Priest samedi 20 septembre 2025.
Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest! Samedi 20 septembre, 09h00 Campus SNCF Réseau Métropole de Lyon
Inscription sur https///affluences.com à partir du 02 septembre 2025. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Venez découvrir les métiers de SNCF Réseau
Le campus de formation SNCF réseau vous propose de découvrir ses installations sur lesquelles les salariés de SNCF Réseau viennent se former:
les simulateurs de conduite
les installations de signalisation ferroviaire
les simulateurs de poste d’aiguillage
les caméras de réalité virtuelle pour les formations des trains
Campus SNCF Réseau 20 rue Pierre Semard – 69800 Saint Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com »}] Campus SNCF Réseau Gare de Saint Priest à 10 mn
Venez découvrir les métiers de SNCF Réseau
©SNCF Réseau