Venez découvrir le diaire de l’Hôtel-Dieu de Dole, une archive du XVIIe siècle restaurée Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Beaune

Venez découvrir le diaire de l’Hôtel-Dieu de Dole, une archive du XVIIe siècle restaurée Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Côte-d’Or

Tarif : 12 € | Tarif réduit : 9 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le diaire de l’Hôtel-Dieu de Dole, avec les Archives municipales de Beaune.

Qu’est-ce qu’ un diaire ? C’est un document dans lequel sont relatés les événements de la vie quotidienne : il se présente sous la forme d’un journal. Le diaire de Dole a été rédigé par les sœurs hospitalières de Dole, alors rattachées à l’Hôtel-Dieu de Beaune. Mathias Compagnon, archiviste aux Archives municipales de Beaune, et Andréa Hautevelle, archiviste de l’Hôtel-Dieu, présentent et décryptent cette archive, restaurée grâce à la générosité de l’association Hommage aux Dames hospitalières de Beaune_._

Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel-dieu, 21200 Beaune, France Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380244700 https://musee.hospices-de-beaune.com Destiné à accueillir et soigner les pauvres malades, l’hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon (charte de fondation datée du 4 août 1443). L’établissement accueillit ses premiers malades le 1er janvier 1452.

Depuis le début du XXe siècle, l’édifice est l’objet de travaux de restauration très importants commencés en 1902-1907 avec la réinvention des couvertures polychromes. Des salles de séminaires ont été aménagées à l’emplacement de la chambre Sainte-Catherine, de l’infirmerie et de l’ouvroir des sœurs. Désaffecté en 1971, l’hôtel-Dieu est désormais un monument historique, site culturel et touristique. En train : gare SNCF de Beaune. En voiture : par l’autoroute A6 / E60 Lille/Paris/Lyon ↔ Prendre la sortie 24.0 (Savigny-lès-Beaune / Beaune-Saint-Nicolas) ou la sortie 24.1 (Beaune-Centre / Beaune-Hospices). Stationnement à proximité : parking Louis Véry

