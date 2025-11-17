Venez découvrir le domaine de l’industrie et tester vos habiletés dans ce secteur ! FRANCE TRAVAIL ALBERTVILLE Albertville

Venez découvrir le domaine de l’industrie et tester vos habiletés dans ce secteur ! Lundi 17 novembre, 08h45 FRANCE TRAVAIL ALBERTVILLE Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:45:00+01:00 – 2025-11-17T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:45:00+01:00 – 2025-11-17T11:30:00+01:00

Quel que soit votre parcours professionnel ou scolaire, seules votre curiosité et votre motivation sont nécessaires pour participer à cette découverte…Et peut-être vous orienter vers une carrière industrielle !

Aucune expérience professionnelle et aucun diplôme ne sont exigés.

Vous pourrez :

Identifier votre potentiel

Saisir des opportunités dans un secteur qui recrute

Rencontrer des professionnels

Envisager une nouvelle orientation

FRANCE TRAVAIL ALBERTVILLE 6 Pl. Léontine Vibert, 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez confirmer votre projet professionnel dans l’industrie ! DETECTION DE POTENTIEL