Venez découvrir le fabuleux au Moyen Âge Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle

Venez découvrir le fabuleux au Moyen Âge 20 et 21 septembre Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Vosges

Visites toutes les heures. Durée de la visite : 20 minutes.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite-découverte sur le thème « Le fabuleux au Moyen Âge » de la maison natale de Jehanne d’Arc.

À l’issue de la visite, un atelier de broderie sur papier vous sera proposé.

Les médiateurs vous invitent à participer à cet atelier où vous pourrez recréer la silhouette de la maison natale de Jeanne d’Arc sur du papier.

Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la basilique, Domrémy-la-Pucelle Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est 03 29 06 95 86 https://maisonjeannedarc.vosges.fr/ https://www.facebook.com/Sites-de-Grand-et-Domremy-la-Pucelle-252528031769005/ Acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818 et classée au titre des Monuments historiques en 1840, la maison natale du XVe siècle se situe à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin arboré et orné d’un monument commémoratif néoclassique.

Le Centre « Visages de Jehanne » :

Jouxtant la maison natale, il présente l’exposition permanente « Visages de Jehanne » déclinée en quatre thématiques pour mieux appréhender l’héroïne médiévale : « Dans l’intimité de Jeanne », « Jeanne, fille de la frontière », « Les combats de Jeanne » et « Du personnage au mythe ». Parkings à proximité du site.

