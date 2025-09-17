Venez découvrir le Festival du Jeu ! L’R de Jeu Paris
Venez découvrir le Festival du Jeu ! L’R de Jeu Paris mercredi 17 septembre 2025.
Venez jouer nature !
Le Festival du jeu revient sur la Place de la République !
Festival gratuit et ouvert à tous les joueurs à partir de 3 ans.
Venez vous amuser en famille, entre amis ou avec vos collègues !
Vous y retrouverez de nombreuses animations : jeux symboliques, jeux d’adresse, jeux de société, un manège à main et jeux de construction, des ateliers jardinage…
Animé par l’association A l’adresse du jeu, le thème sera « Rêver la nature dans la ville ».
gratuit Tout public.
L’R de Jeu Place de la République 75011 Paris