Venez découvrir le Festival du Jeu ! L’R de Jeu Paris mercredi 17 septembre 2025.

Venez jouer nature !

Le Festival du jeu revient sur la Place de la République !

Festival gratuit et ouvert à tous les joueurs à partir de 3 ans.

Venez vous amuser en famille, entre amis ou avec vos collègues !

Vous y retrouverez de nombreuses animations : jeux symboliques, jeux d’adresse, jeux de société, un manège à main et jeux de construction, des ateliers jardinage…

Animé par l’association A l’adresse du jeu, le thème sera « Rêver la nature dans la ville ».

Dans le cadre de Paris en Seine, l’R de jeux place de la République vous invite au Festival du jeu sur la thématique « Rêver la nature dans la ville »

le mercredi 17 septembre de 15h à 19h.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

L’R de Jeu Place de la République 75011 Paris