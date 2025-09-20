Venez découvrir le fonds Marius Constant et d’autres trésors à la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre ! Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Venez découvrir le fonds Marius Constant et d’autres trésors à la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre ! Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Visite guidée de la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre, présentation des collections et de certains documents rares !

Et, découverte de l’exposition » Marius Constant, au-delà de la quatrième dimension ». Co-fondateur de France Musique, fondateur de l’ensemble Ars Nova, membre du Groupe de Recherche de Musique Concrète de Pierre Schaeffer. Il est toujours là où on ne l’attend pas, créant à la fois des œuvres pour ballet, pour pièces de théâtre, des musiques de films (La quatrième dimension !) aussi bien que des créations plus conceptuelles comme « 103 regards dans l’eau ».

C’est la première fois que ce fonds d’archives exceptionnel sera présenté publiquement. Les archives du compositeur Marius Constant (1925-2004) ont été données à la Médiathèque musicale de Paris par son fils Alain Constant, en 2009. Il s’agit d’un ensemble de 4000 documents : correspondance avec divers artistes et personnalités, partitions, livres, disques, bandes magnétiques, affiches, programmes de concert, articles de presse.

Ouverte en 1986, la Médiathèque est une bibliothèque de ressources musicales unique en son genre, dédiée à la musique sous toutes ses formes, située au Forum des Halles. A la fois bibliothèque spécialisée et équipement de lecture publique, avec des collections patrimoniales et une immense offre de prêt, la MMP propose plus de 100.000 CD, près de 150.000 disques vinyle, 22.000 ouvrages spécialisés sur la musique, 500 titres de périodiques dont 110 vivants, 12.000 partitions et méthodes et près de 35.000 partitions classiques et matériels d'orchestre. Elle organise des concerts, des conférences, des expositions.

