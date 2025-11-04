Venez découvrir le métier de soudeur ! Châteaubriant – Agence CHATEAUBRIANT Châteaubriant

Venez découvrir le métier de soudeur ! Mardi 4 novembre, 08h00 Châteaubriant – Agence CHATEAUBRIANT Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Venez découvrir le métier de soudeur assembleur/soudeur le 4 Novembre 2025 à 9h. Informez-vous sur le titre professionnel d’assembleur/soudeur, une formation qui se déroulera à Châteaubriant du 17 novembre 2025 au 16 juin 2026. Cette formation, financée par la région et rémunérée, vous permettra d’obtenir une qualification reconnue par les entreprises.

Vous devez vous inscrire et vous présenter le 4 Novembre à 9h au GRETA de Châteaubriant site Avenir Industrie 1- présentation de la formation 2-

Venez découvrir le métier de soudeur assembleur/soudeur le 4 Novembre 2025 à 9h. La semaine de l’industrie Découverte formation