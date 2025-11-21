VENEZ DECOUVRIR LE MONDE DE L’IMPRIMERIE. DADDY KATE VOUS OUVRE SES PORTES! Libercourt – Agence CARVIN Libercourt

VENEZ DECOUVRIR LE MONDE DE L’IMPRIMERIE. DADDY KATE VOUS OUVRE SES PORTES! Vendredi 21 novembre, 09h00 Libercourt – Agence CARVIN Pas-de-Calais

Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T10:00:00

Fin : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T10:00:00

Venez découvrir les métiers de l’imprimerie. Daddy Kate vous ouvre ses portes. Vous pourrez observer différents métiers tels que le façonnage, le routage, le massicotage, la conduite de machines à impression… Vous aurez l’opportunité de poser vos questions sur les qualités attendues… Soyez curieux!

Libercourt – Agence CARVIN 62820 Libercourt Libercourt 62820 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523334

