Venez découvrir le moulin du Travers! Le moulin du Travers Gourdon-Murat

Venez découvrir le moulin du Travers! 20 et 21 septembre Le moulin du Travers Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Promenez-vous librement ou laissez-vous guider afin de découvrir le site du moulin. Site comprenant un moulin et un four à pain à proximité.

Visite de l’intérieur du moulin

Samedi 20 septembre rendez vous à 10 h au moulin du Travers pour la « Randonnée des moulins » du moulin du Travers à celui de Chadebec.

Le moulin du Travers Le Travers, 19170 Gourdon-Murat Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 26 67 72 24 http://www.facebook.com/lemoulindutravers Découvrez ce site comprenant un moulin et un four à pain à proximité. Niché au creux du village du Travers, sur les contreforts du plateau de Millevaches, le moulin aurait été construit peu après le milieu du XIXe siècle. Deux paires de meules tournaient alors : une pour la farine alimentaire, l’autre pour la farine animale. Détenu à l’époque de sa construction par la famille Champseix, il l’est encore aujourd’hui après quatre générations, bien qu’il ne tourne plus depuis les années 1950 en raison de l’absence de la roue et de la digue de rétention d’eau.

© Le Moulin du Travers