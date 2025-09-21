Venez découvrir le moulin Kugler La Mironde Gundershoffen

Venez découvrir le moulin Kugler La Mironde Gundershoffen dimanche 21 septembre 2025.

Groupe de 15 personnes maximum. Réservation par mail à contact@lamironde.fr ou par téléphone au 06.87.33.61.10

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Mironde propose des visites guidées du moulin.

Créé au XVIIᵉ siècle, il a été modernisé dans les années 1960 et a produit de la farine jusqu’en 1995. Venez découvrir l’organisation des canaux, qui permettaient de générer l’énergie nécessaire au fonctionnement des machines, ainsi que le fonctionnement d’un moulin moderne à travers le bâtiment, les machines qui subsistent et les éléments de transmission.

La Mironde est un éco-lieu, installé dans un ancien moulin de Gundershoffen. Niché entre un bras du Falkensteinerbach et un canal qui servait au fonctionnement des machines, le site mêle des bâtiments d'habitations, d'industrie et une grange au milieu d'une végétation importante.

Investi depuis 2019, il sert à la fois de domicile à la famille KUGLER qui l’entretient et coordonne les différents événements, et de lieu d’accueil pour des événements artistiques, culturels, de pratiques corporelles et de sensibilisation à l’environnement.

Les différents ateliers, stages, spectacles et sorties naturelles redonnent une nouvelle vie à l’ancien moulin, avec pour cœur le partage, le vivre-ensemble, et le respect de l’environnement. Parking disponible à l’extérieur du lieu ou sur la rue principale voisine.

