Venez découvrir le Musée Maritime Musée Maritime Carantec – Baie de Morlaix Carantec

Venez découvrir le Musée Maritime 20 et 21 septembre Musée Maritime Carantec – Baie de Morlaix Finistère

Entrée gratuite, participation au chapeau.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir le Musée maritime de Carantec ; 4 espaces de découverte : Les bateaux naufragés, les bateaux de travail, les bateaux de plaisance et les bateaux d’évasion.

Musée Maritime Carantec – Baie de Morlaix 3 rue Albert Louppe 29660 Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne 02 98 67 00 30 https://www.ville-carantec.com/mes-loisirs/culture/equipements/musee-maritime Sur une surface de 120 m², le nouveau parcours de visite du musée maritime de la baie de Morlaix valorise la riche histoire du territoire. De nombreuses familles de marins pêcheurs, ostréiculteurs, plaisanciers et constructeurs de bateaux s’y sont succédé. À travers les bateaux, bateaux de travail comme de plaisance, bateaux d’évasion ou bateaux naufragés, ce sont les portraits de ces hommes et de leurs embarcations que le parcours de visite explore. Des histoires fortes aux itinéraires quelque fois tragiques et passionnants qui permettent encore aujourd’hui à la ville de Carantec et à la baie de Morlaix de se distinguer.

