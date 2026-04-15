Venez découvrir le parc XVIIIe siècle d’un château daté du XVIIe., Château de Hayes, Hayes

Venez découvrir le parc XVIIIe siècle d’un château daté du XVIIe. 6 et 7 juin Château de Hayes Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite guidée à 15h, dimanche.

Château de Hayes 1, rue Principale, Hayes, Moselle, Grand Est Hayes 57530 Moselle Grand Est 06 12 31 31 35 Des tours séparent les 3 terrasses de ce jardin avec vue. Le berceau de charmille de la terrasse supérieure dominent les 3 perspectives de la ligne de crête. En contrebas, 4 parterres ceints de buis s’étirent devant la façade de la demeure XVIIe S. et l’axe de symétrie se prolonge jusqu’au balcon en fer forgé d’un belvédère. La terrasse inférieure est en cours d’aménagement. Pigeonnier, fruitier glacière et aisance ponctuent le parc avec des arbres remarquables et des essences rares.

Glacière, belvédère et charmille sont les éléments structurants du jardin

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