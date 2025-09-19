Venez découvrir le poste d’aiguillage SNCF Réseau de Dreux (28) Poste d’aiguillage de Dreux Dreux

Venez découvrir le poste d’aiguillage SNCF Réseau de Dreux (28) Poste d’aiguillage de Dreux Dreux vendredi 19 septembre 2025.

Venez découvrir le poste d’aiguillage SNCF Réseau de Dreux (28) 19 et 20 septembre Poste d’aiguillage de Dreux Eure-et-Loir

Inscription sur https://affluences.com à partir du 5 septembre 2025. Créneau de 45 minutes : 09h00 – 09h45; 10h00 – 10h45; 11h00 – 11h45; 13h00 – 13h45; 14h00 – 14h45; 15h00 – 15h45. Nombre de places limité (5 places par créneau).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez visiter le poste d’aiguillage de Dreux et découvrez l’envers du décor de la circulation ferroviaire dans ce poste de banlieue parisienne flambant neuf et totalement informatisé, mis en service en mai 2025. Vous rencontrerez les agents circulation qui vous feront découvrir leur métier, indispensable au fonctionnement du réseau ferroviaire français.

La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Poste d’aiguillage de Dreux Place Pierre Sémard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] Accès en transport en commun (Transilien ligne N) ou en voiture (parking à proximité)

Venez visiter le poste d’aiguillage de Dreux et découvrez l’envers du décor de la circulation ferroviaire dans ce poste de banlieue parisienne flambant neuf et totalement informatisé, mis en service …

© SNCF