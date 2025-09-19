Venez découvrir le poste d’aiguillage SNCF Réseau de Massy (91) Poste d’aiguillage de Massy Palaiseau

Venez découvrir le poste d’aiguillage SNCF Réseau de Massy (91) Poste d’aiguillage de Massy Palaiseau vendredi 19 septembre 2025.

Inscription sur https://affluences.com à partir du 5 septembre 2025. Créneau de 45 minutes : 09h-09h45; 10h-10h45; 11h-11h45; 13h-13h45; 14h-14h45; 15h-15h45. Nombre de places limité (5 places par créneau).

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez visiter le poste d’aiguillage de Massy et découvrez l’envers du décor de la circulation ferroviaire dans ce poste majeur de banlieue parisienne. Vous rencontrerez les agents circulation qui vous feront découvrir leur métier, indispensable au fonctionnement du réseau ferroviaire français.

Poste d’aiguillage de Massy 14 boulevard de la Grande Ceinture 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] Accès en transport en commun : gare de Massy Palaiseau (ligne V, RER C et RER B) puis environ 12 minutes de marche

© Yann Baugé