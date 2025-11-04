VENEZ DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE HORS AERONAUTIQUE Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Toulouse

VENEZ DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE HORS AERONAUTIQUE Mardi 4 novembre, 12h30 Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Haute-Garonne

Début : 2025-11-04T12:30:00+01:00 – 2025-11-04T14:30:00+01:00

Le secteur de l’industrie est très diversifié et propose de nombreuses perspectives d’emploi sur Toulouse et sa périphérie. L’industrie regroupe tous les métiers de la production de biens dans les secteurs aussi variés que le pharmaceutique, la métallurgie, l’agro alimentaire, le textile, l’énergie pour n’en citer que quelques uns. Cela concerne les métiers de production, de maintenance, de cablage électrique ou électronique, d’ingénierie etc.

L’industrie recrute et est ouverte à tous les talents !

Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitania

Le secteur de l’industrie est très diversifié et propose de nombreuses perspectives d’emploi sur Toulouse et sa périphérie. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie