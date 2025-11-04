Venez découvrir le secteur de l’industrie sur le secteur de Coulommiers Agence Coulommiers Coulommiers

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Venez découvrir le secteur de l'industrie sur le secteur de Coulommiers mardi 4 novembre 2025.

Mardi 4 novembre, 13h00 Agence Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-04T13:00:00+01:00 – 2025-11-04T15:30:00+01:00
Fin : 2025-11-04T13:00:00+01:00 – 2025-11-04T15:30:00+01:00

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ? Découvrez le secteur de l’industrie en Île-de-France et sur le secteur de Coulommiers en participant à cet atelier et plongez au coeur de l’industrie près de chez vous ! Ce temps de présentation vous permettra : D’explorez les nombreuses opportunités de carrière qu’offre l’industrie en Île-de-France, des centaines d’entreprises cherchent des talents ! De découvrir les formations disponibles qui permettent d’accéder à ces métie

