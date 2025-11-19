Venez découvrir le secteur de l’INDUSTRIE – Visite entreprise TEKNOFLUID Bollène – Agence BOLLENE Bollène

Venez découvrir le secteur de l’INDUSTRIE – Visite entreprise TEKNOFLUID Mercredi 19 novembre, 09h00 Bollène – Agence BOLLENE Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Venez visiter les locaux de l’entreprise Teknofluid, une société de tuyauterie-chaudronnerie basée à Bollène (84), spécialisée dans la production d’énergie, en particulier dans le secteur nucléaire. Teknofluid se distingue par son atelier de 1600m et ses équipes de chantier qualifiées pour travailler en zones sensibles comme les secteurs nucléaire et ATEX. Leur expertise permet de concevoir et réaliser des ensembles complets en tuyauterie et chaudronnerie.

Bollène – Agence BOLLENE 84500 Bollène Bollène 84500 La Planchette Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 jeune 1 solution La semaine de l'industrie