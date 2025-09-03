Venez découvrir le West Coast Swing à Cahors Cahors

359 Rue Victor Hugo Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-03 20:45:00

Evènement découverte gratuit le 3 septembre

359 Rue Victor Hugo Cahors 46000 Lot Occitanie cahorsletsdanses@gmail.com

English :

Free discovery event on September 3

German :

Kostenlose Entdeckungsveranstaltung am 3. September

Italiano :

Evento di scoperta gratuito il 3 settembre

Espanol :

Descubrimiento gratuito el 3 de septiembre

L’événement Venez découvrir le West Coast Swing à Cahors Cahors a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Cahors Vallée du Lot