Venez découvrir le West Coast Swing à Cahors Cahors

359 Rue Victor Hugo Cahors Lot
Début : 2025-09-03 20:45:00
Evènement découverte gratuit le 3 septembre
359 Rue Victor Hugo Cahors 46000 Lot Occitanie cahorsletsdanses@gmail.com
English :
Free discovery event on September 3
German :
Kostenlose Entdeckungsveranstaltung am 3. September
Italiano :
Evento di scoperta gratuito il 3 settembre
Espanol :
Descubrimiento gratuito el 3 de septiembre
