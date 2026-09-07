Venez découvrir l’église de Piac et son petit trésor patrimonial., Hammeau de Piac, Saint-Paul-d’Espis

Informations pratiques

Venez découvrir l’église de Piac et son petit trésor patrimonial. Dimanche 20 septembre, 10h00 Hammeau de Piac Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Découvrez l’église de Piac à l’occasion de visites commentées proposées à 10h et à 15h.

Cette année, la visite aura pour thème « Le chemin de croix retrouvé ». Elle permettra de retracer l’histoire de l’édifice, de découvrir le clocher et d’admirer l’orfèvrerie ainsi que le mobilier ancien conservés dans l’église.

Hammeau de Piac Piac, 82400 Saint-Paul-d’Espis Saint-Paul-d’Espis 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 14 29 86 90 Parking public facile d’accès

Visite de l’église de Piac. visite commentée à 10h et à 15h

©claude laret