Venez découvrir l’église Notre-Dame du Rosaire ! Église Notre-Dame-du-Rosaire Saint-Maur-des-Fossés

Venez découvrir l’église Notre-Dame du Rosaire ! Église Notre-Dame-du-Rosaire Saint-Maur-des-Fossés samedi 20 septembre 2025.

Venez découvrir l’église Notre-Dame du Rosaire ! 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-du-Rosaire Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Construite à partir de 1885 pour répondre aux demandes de la population de plus en plus nombreuse venue habiter le Parc de Saint-Maur, l’église du Rosaire est construite dans le style romano-byzantin, très à l’honneur à cette date. La construction a commencée par le chœur et s’est arrêtée aux trois premières travées de la nef, à la fin du XIXe siècle. La pierre utilisée provient des carrières toutes proches. Les travaux ont repris en 1925. Deux nouvelles travées ont été construites en briques recouvertes de ciment. À l’intérieur, les vitraux évoquent la vie de la Vierge (Cantique des Cantiques, cycle du Rosaire, pratique du chapelet), l’enfance de Jésus et les saints protecteurs de la France. La chapelle du chœur est couverte de plaques de marbre où sont inscrits les morts de la paroisse lors de la Première Guerre mondiale. Dans l’oratoire est installée une pieta baroque.

Église Notre-Dame-du-Rosaire Place des Marronniers 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France

Visite libre

© Aurélien Prévot