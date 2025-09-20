Venez découvrir l’église Saint-Quintin de Galey accompagné d’un guide Église Saint-Quintin Galey

Venez découvrir l’église Saint-Quintin de Galey accompagné d’un guide 20 et 21 septembre Église Saint-Quintin Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le nom de Saint-Quintin ferait référence soit à un martyr romain du IIIe siècle, soit à un évêque de Rodez qui participa au concile d’Agde en 509 en même temps que Saint-Lizier.

À l’extérieur vous découvrirez :

• Un clocher-mur à trois baies dont deux cloches sont absentes, certainement déposées à la révolution. Elles seront remplacées par les deux cloches fondues pour célébrer le cinquantenaire de l’association en 2022,

• Une frise romane sur la partie XIIe siècle,

• Des restes d’une fresque templière à gauche du portail,

• Un linteau de la petite ouverture sur le mur sud probablement déplacé au moment de l’agrandissement de la chapelle au début du XVIIIe siècle.

Et à l’intérieur :

• Un retable du XVIe siècle en bois sculpté peint et doré composé de 13 panneaux représentant la passion du Christ. Il est considéré comme le plus beau et le plus ancien retable du Couserans (classé objets mobiliers),

• Un antependium du XVIIIe siècle en cuir de Cordoue gauffré et doré représentant le reniement de Saint-Pierre. A fait l’objet d’une restauration en 1998 (classé objets mobiliers),

• Une statue du Christ en croix, bois peint art populaire du XVIIe siècle (inscrit objets mobiliers),

• Des planches polychromes du XVe siècle représentants : « un ange tenant un écu aux armes de France » et « des têtes de personnages ». Découvertes derrière le retable actuel au moment de sa restauration (inscrits objets mobiliers),

• Un hôtel dans la partie du XVIIIe siècle représentant la mort de Joseph (non classé),

• Une statue en bois non datée qui représenterait, sous réserve, saint Pierre. Don d’un particulier de la commune (non classé),

• Un tabernacle non daté qui se trouvait devant l’hôtel. Il a été déplacé au moment de la restauration du retable (non classé).

Son attrait principal est un retable du XVIe siècle qui occupe tout le chevet. Composé de 13 tableaux peints qui représentent la passion du Christ et sa résurrection, il est considéré comme le plus ancien et le plus beau retable du Couserans. Sa restauration a été retenue en 1999 au concours national : « un patrimoine pour demain » par le Pèlerin Magazine.

Divers objets mobiliers sont classés ou inscrits au titre des Monuments historiques :

• Planches polychromes du XVe siècle découvertes derrière le retable au moment de sa restauration,

• Antependium (décor de la face antérieure d’un autel) en cuir gaufré et doré du XVIIIe siècle,

• Christ en croix en bois peint, art populaire du XVIIe siècle. De Saint-Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey – GPS : 08890E/429336N – rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Pierre.

Ancienne possession des templiers, l’origine de l’église remonterait au XIIe siècle. Sa nef romane fut remaniée au XVe siècle et doublée au XVIIIe en même temps que l’église paroissiale Saint-Pierre.

© Galey Patrimoine P. Sanchez