Venez découvrir l’église Saint-Siméon-le-Stylite et sa chaire à prêcher Église Saint-Siméon-Le-Stylite Gourdon

Venez découvrir l’église Saint-Siméon-le-Stylite et sa chaire à prêcher 19 – 21 septembre Église Saint-Siméon-Le-Stylite Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin :

19 septembre 2025, 08:00-19:00

21 septembre 2025, 08:00-19:00

Découvrez cette église néo-romane et son remarquable patrimoine :

un programme de vitraux hagiographiques signé Gustave-Pierre Dagrand (1902-1903),

une chaire baroque à prêcher datant de la fin du XVIIᵉ siècle.

Une visite libre qui permet d’admirer l’élégance et la richesse artistique de ce lieu unique.

L'église Saint-Siméon-le-Stylite, ou Saint-Siméon-de-la-Capelle, ancienne église médiévale hospitalière, a été entièrement reconstruite dans un harmonieux style néo-roman en 1902.

Éclairée d’un beau programme de vitraux hagiographiques de Gustave-Pierre Dagrand (1903), l’église Saint-Siméon se pare de l’ancienne chaire à prêcher de l’église Notre-Dame des Cordeliers.

Cette chaire, œuvre éminente des sculpteurs gourdonnais Tournié (fin XVIIe siècle) est classée au titre des Monuments historiques. Elle figure les mystères de la vie de saint François d’Assise.

⛪ Visite libre de l’église Saint-Siméon-le-Stylite

