Venez découvrir l’église Sainte-Syre, Eglise Sainte-Syre, Montceaux-lès-Vaudes

Informations pratiques

Venez découvrir l’église Sainte-Syre Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Sainte-Syre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez cette église qui recèle des peintures et des vitraux du XIXe siècle, ainsi que des statues du XVIe siècle. Vous pourrez aussi y voir un très beau lutrin, classé, daté de 1528.

Eglise Sainte-Syre 5 rue de l’église 10260 Montceaux-lès-Vaudes Montceaux-lès-Vaudes 10260 Aube Grand Est 03 25 40 91 83 Selon Alphonse Roserot, l’histoire de Montceaux commence vers 1195. L’église a sans doute été construite à cette époque, près d’un château aujourd’hui disparu. Il n’en reste qu’une butte de terre. L’église dépendait alors de Vaudes, et les terres de Montceaux dépendaient d’Isle. Elle est placée sous la protection de sainte Syre et de la Sainte Croix.

La partie autour de l’autel a été reconstruite au XVIᵉ siècle, probablement vers 1528. En 1754, de gros travaux sont réalisés, car le clocher et la grande salle de l’église sont en mauvais état. Vers 1850, le sol, le plafond voûté et les murs sont réparés. L’entrée principale est reconstruite en 1872.

À cette période, d’autres changements sont aussi faits : certaines fenêtres sont refaites, des renforts des murs sont réparés avec des briques et le toit de la sacristie est modifié.

Dans les années 1990, les murs et l’intérieur de l’église sont rénovés. D’après un document de 1865, le cimetière de la famille de la Mothe se trouvait près de l’arrière de l’église, tandis que celui de leurs domestiques était situé un peu plus loin derrière l’édifice.

On trouve dans l’église un magnifique lutrin, datant de 1528, classé au titre des monuments historiques.

Découvrez cette église qui recèle des peintures et des vitraux du XIXe siècle ainsi que des statues du XVIe siècle. Vous pourrez aussi y voir un très beau lutrin classé daté de 1528.

© M. Pajot