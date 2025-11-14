Venez découvrir l’entreprise ATELIERS DU GRAND CHATELET et ses opportunités d’emploi Le Versoud – Agence SAINT MARTIN D’HERES Le Versoud

Venez découvrir l’entreprise ATELIERS DU GRAND CHATELET et ses opportunités d’emploi Vendredi 14 novembre, 08h00 Le Versoud – Agence SAINT MARTIN D’HERES Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Visitez les ATELIERS DU GRAND CHATELET à l’occasion de la Semaine de l’Industrie ! Le Versoud Vendredi 14 novembre Vous êtes curieux de découvrir les coulisses de l’industrie de demain ? Les ATELIERS DU GRAND CHATELET est une entreprise spécialisée dans l’usinage de pièces mécaniques de grandes dimensions. Elles vous ouvrent ses portes le 14 novembre matin ! Sa vocation est de travailler avec les grands industriels, les producteurs d’énergie et les ingénieries pour leur fournir des réalisations

Le Versoud – Agence SAINT MARTIN D’HERES 38420 Le Versoud Le Versoud 38420 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526832 »}]

Visitez les ATELIERS DU GRAND CHATELET à l’occasion de la Semaine de l’Industrie ! La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier