Venez découvrir l’entreprise GRAPHITEC Froges – Agence PONTCHARRA Froges

Venez découvrir l’entreprise GRAPHITEC Mercredi 19 novembre, 09h00 Froges – Agence PONTCHARRA Isère

Visitez GRAPHITECH à l’occasion de la Semaine de l’Industrie ! Froges Mercredi 19 novembre Vous êtes curieux de découvrir les coulisses de l’industrie de demain ? GRAPHITECH, entreprise de mécanique générale de haute précision, vous ouvre ses portes ! Spécialisée dans l’usinage du graphite, du carbone, des feutres graphite et des matériaux composites, GRAPHITECH façonne des pièces sur-mesure pour une clientèle exigeante, allant de PME innovantes à de grands groupes internationaux. Au programme :

Froges – Agence PONTCHARRA 38190 Froges Froges 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

