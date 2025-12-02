Venez découvrir Les Batons Dynamiques Bungy Pump Fougères
Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-02 09:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-02 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-16 2025-12-21 2025-12-28 2025-12-30
Une activité bien être pour tous permettant d’améliorer la capacité musculaire et le souffle, accompagné d’un animateur formé. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Organisé par Les Pas Pressés OFPAR et FFRandonnée.
Groupe limité à 10 personnes, possibilité de prêt de bâtons pour l’initiation. .
Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 89 29 27 98
