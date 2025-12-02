Venez découvrir Les Batons Dynamiques Bungy Pump

Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : 2025-12-02 09:00:00 à 2025-12-21

Début : 2025-12-02 09:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

Dates : 2025-12-02, 2025-12-07, 2025-12-14, 2025-12-16, 2025-12-21, 2025-12-28, 2025-12-30

Une activité bien être pour tous permettant d’améliorer la capacité musculaire et le souffle, accompagné d’un animateur formé. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Organisé par Les Pas Pressés OFPAR et FFRandonnée.

Groupe limité à 10 personnes, possibilité de prêt de bâtons pour l’initiation. .

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 89 29 27 98

