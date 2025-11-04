Venez découvrir les formations industrie du GRETA / Témoignages de stagiaires Agence PAMIERS Pamiers

Venez découvrir les formations industrie du GRETA / Témoignages de stagiaires Mardi 4 novembre, 09h30 Agence PAMIERS Ariège

Venez rencontrer le GRETA le mardi 4 novembre de 10 h 30 à 11 h 15 dans le cadre du Forum industrie : — Présentation des formations possibles dans le secteur de l’industrie, — Témoignages de stagiaires.

Se présenter au Forum industrie qui aura lieu à la Salle Fernan à Pamiers – Route de Las Parets le 4 novembre de 9 h à 16 h. Intervention du GRETA de 10 h 30 à 11 h 15. Vous souhaitez assister à cette présentation et vous renseigner sur les possibilités de formation dans l’industrie avec le GR

Agence PAMIERS 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitania

