Venez découvrir les métiers de l’entreprise FRAPPA Agence ANNONAY Annonay

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T10:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T10:00:00

FRAPPA forme et recrute ses futurs talents ! Session d’information collective dans les locaux France Travail avec au programme : . Une présentation des opportunités professionnelles au sein de Frappa . Des échanges avec les recruteurs de l’entreprise . Des entretiens de recrutement sur place pour les candidats intéressés Une occasion idéale pour découvrir les métiers de l’entreprise Frappa et postuler directement !

Agence ANNONAY 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

