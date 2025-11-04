Venez découvrir les métiers de l’entreprise FRAPPA Agence ANNONAY Annonay

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T10:00:00
Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T10:00:00

FRAPPA forme et recrute ses futurs talents ! Session d’information collective dans les locaux France Travail avec au programme : . Une présentation des opportunités professionnelles au sein de Frappa . Des échanges avec les recruteurs de l’entreprise . Des entretiens de recrutement sur place pour les candidats intéressés Une occasion idéale pour découvrir les métiers de l’entreprise Frappa et postuler directement !

Agence ANNONAY 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521998 »}]
