VENEZ DECOUVRIR LES METIERS DE L’INDUSTRIE Agence Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne

VENEZ DECOUVRIR LES METIERS DE L’INDUSTRIE Lundi 17 novembre, 08h30 Agence Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T10:00:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T10:00:00

Vous aimeriez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel? Rejoignez -nous pour l’atelier Découverte des métiers de l’industrie Pourquoi participer ? Cet atelier, en partenariat avec FORINDUSTRIE, vous permettra d’explorer des métiers passionnants, de comprendre les compétences recherchées dans ce secteur. L’industrie est un domaine en pleine transformation, avec de nombreuses opportunités ! Cette initiative unique a pour ambition de combattre les idées reçues et d

Agence Champigny-sur-Marne 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514216 »}]

Vous aimeriez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel? Rejoignez -nous pour l’atelier Découverte des métiers de l’industrie Pourquoi participer ? La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier