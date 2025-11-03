Venez découvrir les métiers de l’industrie ! Agence TULLE Tulle

Venez découvrir les métiers de l’industrie ! Lundi 3 novembre, 08h30 Agence TULLE Corrèze

Début : 2025-11-03T08:30:00 – 2025-11-03T15:00:00

Venez participer à journée spéciale dédiée à la découverte des métiers de l’industrie !

Pourquoi participer ? * Atelier de détection de potentiels : vous permettre de tester concrètement votre potentiel d’habiletés. Le but de cet atelier :

– ouvrir le champ des possibles.

– valider et mettre en valeur votre potentiel.

– vous orienter vers un nouveau secteur et explorer un nouveau métier.

Agence TULLE 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/508584 »}]

Venez participer à journée spéciale dédiée à la découverte des métiers de l’industrie ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie