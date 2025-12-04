Venez découvrir les métiers de l’industrie au sein d’Axon Câble au Château de Montmirail Montmirail – Agence SEZANNE Montmirail

Venez découvrir les métiers de l’industrie au sein d’Axon Câble au Château de Montmirail Jeudi 4 décembre, 12h30 Montmirail – Agence SEZANNE Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T12:30:00+01:00 – 2025-12-04T15:30:00+01:00

Fin : 2025-12-04T12:30:00+01:00 – 2025-12-04T15:30:00+01:00

Axon Cable vous invite à découvrir les métiers de l’industrie et les postes à pourvoir au Chateau de Montmirail. Les collaborateurs et l’équipe Ressources humaines vous présenteront leurs métiers et répondront à toutes vos questions. Inscription avant le 28/11/2025.

Montmirail – Agence SEZANNE 51210 Montmirail Montmirail 51210 Marne Grand Est

