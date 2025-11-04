Venez découvrir les métiers de l’industrie avec FORINDUSTRIE Agence Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Venez découvrir les métiers de l’industrie avec FORINDUSTRIE Mardi 4 novembre, 08h30 Agence Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Découvrez les métiers de l’industrie : un secteur en pleine transformation ! Vous vous interrogez sur votre orientation professionnelle ? Vous souhaitez explorer des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel ? Rejoignez nous pour l’atelier Découverte des métiers de l’industrie ! Pourquoi participer ? En partenariat avec FORINDUSTRIE, cet atelier vous permettra de : – explorer des métiers passionnants et innovants, – comprendre les compétences recherchées dans ce secteur dynami

Découvrez les métiers de l’industrie : un secteur en pleine transformation ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie