Venez découvrir les métiers de l’Industrie avec Forindustrie, l’Univers Extraordinaire ! Saint-Martin-d’Hères – Agence SAINT MARTIN D’HERES Saint-Martin-d’Hères

Venez découvrir les métiers de l’Industrie avec Forindustrie, l’Univers Extraordinaire ! Jeudi 13 novembre, 08h00 Saint-Martin-d’Hères – Agence SAINT MARTIN D’HERES Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T10:00:00+01:00

Information collective ForIndustrie Venez découvrir les métiers de l’Industrie grâce à une expérience immersive et interactive. Participez au défi Forindustrie, l’Univers Extraordinaire ! Cet événement pédagogique et innovant, co-construit par des industriels, l’Éducation Nationale et le réseau pour l’emploi, vous invite à découvrir la richesse des métiers de l’industrie de manière ludique. Cette initiative unique a pour ambition de combattre les idées reçues et de parler des vrais enjeux de l’industrie.

Information collective ForIndustrie Venez découvrir les métiers de l’Industrie grâce à une expérience immersive et interactive. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier