Venez découvrir les métiers de l’industrie chez Manitowoc Manitowoc Avermes

Venez découvrir les métiers de l’industrie chez Manitowoc Jeudi 20 novembre, 10h00 Manitowoc Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T12:00:00

Fin : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T12:00:00

Depuis 1902, la vision des pères fondateurs de Manitowoc a fait de l’entreprise une organisation mondiale forte et respectée dans le monde entier. Aujourd’hui, notre culture axée sur le client favorise l’innovation et la rapidité pour améliorer notre compétitivité dans un monde en évolution constante. L’ingéniosité de Manitowoc est là pour construire un avenir en vrai pour ses clients, ses investisseurs, ses employés et ses partenaires.

Manitowoc 32, rue Jean Baptiste Gaby 03000 AVERMES Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cecile.collet@manitowoc.com

Avec Manitowoc, construisez un avenir en vrai !