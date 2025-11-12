Venez découvrir les métiers de l’industrie de façon ludique et remportez le challenge ! Agence COUTANCES Coutances

Venez découvrir les métiers de l’industrie de façon ludique et remportez le challenge ! Mercredi 12 novembre, 08h00 Agence COUTANCES Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T08:00:00+01:00 – 2025-11-12T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-12T08:00:00+01:00 – 2025-11-12T10:00:00+01:00

« Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux personnes en quête d’orientation et d’avenir dans cette filière. Directement inspirée des jeux vidéos, la nouvelle saison 100% digitale de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire intitulée À la poursuite du docteur Déboulon se déroulera du 17 novembre au 5 décembre 2025 On vous explique ? et venez rejoindre La team de Coutances !

Agence COUTANCES 50200 Coutances Coutances 50200 Manche Normandy

