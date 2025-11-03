VENEZ DECOUVRIR LES METIERS DE L’INDUSTRIE ET OPPORTUNITES D’EMPLOI Ajaccio – DR CORSE Ajaccio

VENEZ DECOUVRIR LES METIERS DE L’INDUSTRIE ET OPPORTUNITES D’EMPLOI Lundi 3 novembre, 10h00 Ajaccio – DR CORSE South Corsica

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T10:00:00 – 2025-11-03T11:00:00

Fin : 2025-11-03T10:00:00 – 2025-11-03T11:00:00

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise ce secteur et ses acteurs en proposant des événements gratuits et pédagogiques autour de la découverte des métiers et savoir-faire. Chaque année, cette manifestation nationale contribue à renforcer l’attractivité de l’industrie auprès des jeunes (collégiens, lycéens et apprentis) et des demandeurs d’emploi. Elle promeut aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans les différentes filières.

Ajaccio – DR CORSE 20090 Ajaccio Ajaccio 20090 Les Cannes South Corsica Corsica [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/507126 »}]

